المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

عكس المؤشر نيكي الياباني مساره ليغلق على ارتفاع، الأربعاء بدعم مكاسب الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، بينما تمسك المستثمرون بالحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر نيكي 0.22 بالمئة إلى 27715.75 نقطة وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة إلى 1945.75 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على تراجعات طفيفة بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد أمس الثلاثاء بعد أن دفع تحذير بخصوص الأرباح من وول مارت أسهم التجزئة للهبوط، كما أججت بيانات ثقة المستهلكين الضعيفة المخاوف حيال الإنفاق.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية لمكافحة التضخم.

وفي اليابان، دعمت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطة بالرقائق المؤشر نيكي، إذ قفزت 3.1 بالمئة و2.28 بالمئة على الترتيب.

كما كان أداء القطاعات الدفاعية قويا إذ صعدت أسهم قطاع السكك الحديدية 1.17 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وتقدم قطاع الأدوية 1.12 بالمئة.

وضغطت فاست ريتيلنج مالكة متاجر يونيكلو للملابس على المؤشر نيكي أكثر من غيرها، إذ تراجع سهمها 1.42 بالمئة. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 0.12 بالمئة.

وهبط سهم كانون 1.03 بالمئة حتى مع رفع شركة صناعة الكاميرات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله.