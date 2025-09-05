المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى

أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات الجمعة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع ارتفاع أسهم شركات السيارات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يخفض الرسوم الجمركية على شحنات السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات.

وارتفع المؤشر نيكي 1.03 بالمئة ليغلق عند 43018.75 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 19 أغسطس آب. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 43220.94 نقطة بعد الفتح مباشرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 3105.31 نقطة.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية “رحب المستثمرون بالأخبار المتعلقة بأمر ترامب بخفض الرسوم الجمركية على صادرات اليابان، لكن المكاسب عند الفتح كان مبالغا فيها”.

وقفز سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.98 بالمئة و1.14 بالمئة على الترتيب.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 2.14 بالمئة وكسب سهم طوكيو إلكترون 0.77 بالمئة.

وتوقع هوسوي أن يلامس المؤشر نيكي مستوى 44 ألف نقطة الأسبوع المقبل بعدما تعززت المعنويات مع خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 67 بالمئة من الأسهم وانخفض 28 بالمئة منها، بينما استقرت 3 بالمئة منها.