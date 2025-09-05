الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى

منذ 3 دقائق
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات الجمعة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع ارتفاع أسهم شركات السيارات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يخفض الرسوم الجمركية على شحنات السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات.

وارتفع المؤشر نيكي 1.03 بالمئة ليغلق عند 43018.75 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 19 أغسطس آب. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 43220.94 نقطة بعد الفتح مباشرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 3105.31 نقطة.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية “رحب المستثمرون بالأخبار المتعلقة بأمر ترامب بخفض الرسوم الجمركية على صادرات اليابان، لكن المكاسب عند الفتح كان مبالغا فيها”.

وقفز سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.98 بالمئة و1.14 بالمئة على الترتيب.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 2.14 بالمئة وكسب سهم طوكيو إلكترون 0.77 بالمئة.

وتوقع هوسوي أن يلامس المؤشر نيكي مستوى 44 ألف نقطة الأسبوع المقبل بعدما تعززت المعنويات مع خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 67 بالمئة من الأسهم وانخفض 28 بالمئة منها، بينما استقرت 3 بالمئة منها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دبابة إسرائيلية تتحرك على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 28 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
قصف إسرائيلي مكثف على غزة.. والاتصالات مستمرة لاستئناف المفاوضات
وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: الحكومة اتخذت القرار بحصر السلاح وهو قرار نهائي
الحرائق - تعبيرية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: حرائق الغابات تؤجج تلوث الهواء

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!