المؤشر نيكي الياباني يقفز 9% بدعم من تعليق ترامب للرسوم الجمركية

قفز المؤشر نيكي الياباني تسعة في المئة، اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية على العديد من الدول.

وصعد المؤشر نيكي 9.13 بالمئة إلى 34609 نقاط مسجلا أكبر مكسب يومي منذ السادس من أغسطس آب والذي كان اليوم التالي من تكبد المؤشر لأكبر هبوط يومي منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.09 بالمئة إلى 2539.4.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري “اشترى المستثمرون الأسهم مرة أخرى اليوم، متمنين لو أنهم لم يبيعوها في الجلسة السابقة”.

وأضاف سوزوكي “لكن الارتفاع يعني أيضا أن السوق كانت متشائمة بشكل مبالغ فيه بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب”.

وفي تراجع أذهل الجميع، قال ترامب أمس الأربعاء إنه سيخفض مؤقتا الرسوم الجمركية الضخمة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه على عشرات الدول بينما سيزيد الضغوط على الصين، وهو ما قاد لارتفاع هائل للأسهم الأمريكية.

وشهد نيكي تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ أغلق على ارتفاع ستة في المئة يوم الثلاثاء بعد هبوط 7.8 بالمئة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام. وأغلق على انخفاض أربعة في المئة أمس الأربعاء.

وجاء ارتفاع اليوم الخميس في أعقاب ارتفاعات في وول ستريت الليلة الماضية، إذ زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 9.5 في المئة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ عام 2008.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تسعة في المئة، مقدما أكبر دعم للمؤشر. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وزاد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 12.89 بالمئة و13.74 بالمئة على التوالي.

وتقدمت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية والبالغ عددها 33 مؤشرا، مع ارتفاع قطاع المعادن غير الحديدية 13.42 ليكون الرابح الأكبر.

وقفز قطاع المصارف 8.51 بالمئة بعدما تلقى ضربة قوية من جراء المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وزادت جميع الأسهم على المؤشر نيكي، البالغ عددها 225 سهما، باستثناء سهم واحد. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 99 بالمئة من الأسهم.