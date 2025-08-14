الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
المؤشر نيكي يتراجع من ذروة قياسية وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة‭ ‬اليابانية

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

تراجع المؤشر نيكي اليوم الخميس‭ بسبب مخاوف من تحول محتمل في سياسة بنك اليابان وصعود الين،‭ ‬متخليا عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة.

واختتم المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 1.45 بالمئة عند 42649.26 نقطة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات. وتجاوز المؤشر مستوى 43 ألف نقطة المهم أمس الأربعاء للمرة الأولى.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري إن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح بسبب المخاوف المتزايدة من أن السوق في حالة ارتفاع مفرط.

وأوضح أن السوق صارت حذرة أيضا من أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة قريبا، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، قال بيسنت إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة لأنه “متأخر عن الركب” في السياسات النقدية.

وجاءت التصريحات في الوقت الذي أدت فيه الرهانات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير من خلال تقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها مرة أخرى إلى العملة اليابانية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 3057.95 نقطة، منهيا أيضا سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات.

وخسر سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 4.64 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.01 بالمئة.

وهبط سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.69 بالمئة، ليكون الأكثر تأثيرا سلبيا على المؤشر توبكس.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور 2.43 بالمئة و1.25 بالمئة على الترتيب.

ومن بين الشركات الرابحة، قفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 4.4 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم على المؤشر نيكي، ارتفع 28 بالمئة وانخفض 68 بالمئة منها، وأغلق ثلاثة بالمئة منها على استقرار.

