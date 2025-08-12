المؤشر نيكي يحقق أعلى إغلاق تاريخي بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء، مدفوعا بمكاسب حادة لشركات التكنولوجيا وتجدد التفاؤل حيال التجارة مع الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكي 225 بنسبة 2.2 بالمئة إلى 42718.172 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. ولامس المؤشر 42999.71 نقطة في وقت سابق من الجلسة، متجاوزًا أعلى مستوى سابق خلال جلسة البالغ 42426.77 نقطة والذي سجله في 11 يوليو تموز 2024.

ويسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستويات قياسية مرتفعة متتالية منذ 24 يوليو تموز، وحقق أيضا أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ صعد 1.4 بالمئة ليغلق عند 3066.37 بالمئة.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي والمؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا للأسهم العالمية ذرى جديدة منذ يونيو حزيران.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول “لم يتمكن المؤشر نيكي من تسجيل رقم قياسي مرتفع قبل اليوم لأن الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم السيارات ضغطت على المؤشر”.

وأضاف “قد يصل المؤشر نيكي إلى ذروته قريبا مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا التي قادت ارتفاع وول ستريت”.

وصعد سعر سهم سوفت بنك جروب 6.9 بالمئة إلى 14825 ين، وهو مستوى تاريخي. وقفز السهم بأكثر من 25 بالمئة خلال الأيام الخمسة الماضية وحصل على دفعة إضافية بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة سوفت بنك تختار بنوكا لإدراج باي باي، المشغلة لتطبيق المدفوعات الخاص بها، في الولايات المتحدة.

وقفزت أسهم شركتي أدفانتست وليزرتك ذات الثقل في قطاع أشباه الموصلات بنسبة 6.3 بالمئة و7.1 بالمئة على الترتيب.

وأثرت حالة عدم اليقين بشأن مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسهم في اليابان، حيث تمثل الصادرات محركا رئيسيا للاقتصاد. ووعدت الولايات المتحدة يوم الخميس بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإزالة ازدواجية في الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية “يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ليس بالخطورة التي توقعها السوق”.

وأضاف “سيكون هناك المزيد من الشركات التي ستعدل توقعاتها بالرفع بسبب التأثير المحدود للرسوم الجمركية الأمريكية. ولا يزال الين ضعيفا، وهو أمر إيجابي أيضا للشركات اليابانية.”

(الدولار = 148.2400 ين)