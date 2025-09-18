المؤشر نيكي يرتفع مدعوما بأسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى مستوى قياسي الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا الصاعدة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أحدث ارتفاع للين مما أثر على شركات التصدير.

وصعد نيكي 0.3 بالمئة إلى 44938.40 نقطة في التعاملات المبكرة، ولامس لفترة وجيزة مستوى 45055.99 متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

من بين أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي سهم شركة ريسوناك هولدنجز بقفزة 8.7 بالمئة، يليه سهم شركة سكرين هولدنجز وتقدم 4.8 بالمئة.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم طوكيو للطاقة الكهربائية الذي انخفض 4.4 بالمئة، يليه سهم طوكيو للغاز وتراجع 4.1 بالمئة.