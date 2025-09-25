المؤشر نيكي يرتفع وسط إقبال المستثمرين على الأسهم الرخيصة

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الخميس وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة أملا في تحقيق مكاسب من ورائها.

وصعد المؤشر نيكي 0.2 بالمئة إلى 45719.71 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، ويتجه لتحقيق ثالث جلسة على التوالي من المكاسب إذا استمر الزخم.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3183.97.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية “يشترى المستثمرون الأسهم التي لم يكن لها حظ في الارتفاعات التي حدثت في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “في هذه الأيام، تتغير الأسهم التي تقود مكاسب السوق، وهو مؤشر جيد على أن السوق ستحقق المزيد من المكاسب”.

وخلال اليوم الخميس، ارتفع قطاع المعادن غير الحديدية 2.42 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

وصعدت قطاعات الطاقة بعد أن لامست أسعار النفط أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع أمس الأربعاء.