المؤشر نيكي يسجل أول مكسب شهري في 2025 بفضل آمال محادثات التجارة

أحد المارة يمر بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي للأسهم خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تطورات محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، مما ساعد المؤشر على تسجيل أول مكسب شهري له منذ ديسمبر كانون الأول.

وصعد نيكي 0.6 بالمئة إلى 36045.38 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 28 مارس آذار. وهذا خامس ارتفاع يومي على التوالي، ليسجل المؤشر أطول سلسلة مكاسب منذ أغسطس آب.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 2667.29 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر.

وارتفعت المعنويات بعد أن قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إنه يهدف إلى إحراز تقدم قوي في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وسافر إلى واشنطن اليوم لعقد جولة ثانية من المناقشات مع مفاوضين أمريكيين.

وجاء ذلك رغم بيانات جديدة أظهرت أن إنتاج المصانع في اليابان انخفض في مارس آذار بأكثر من المتوقع بسبب تراجع نشاط صناعة السيارات المهم في البلاد مع تأثر الشركات المصنعة سلبا بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبذلك يكون المؤشر قد عوض كل الخسائر التي تكبدها في أبريل نيسان بسبب الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أوائل الشهر، وصعد 1.2 بالمئة خلال الشهر.

واستعادت الأسواق الهدوء إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية على أمل تخفيف حدة التوتر التجاري. كما ساهم الابتعاد عن الأصول الأمريكية في ظل الفوضى الناجمة عن الرسوم الجمركية في انتعاش نيكي.

وقال شووتارو ياسودا محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي “لكي يرتفع نيكي بشكل أكبر، لا بد من إشارة ملموسة، مثل اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة”.

وتصدر سهم سوني جروب اليوم المكاسب بين أكبر 30 شركة مدرجة على المؤشر توبكس وارتفع 7.1 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن المجموعة تدرس فصل وحدتها لأشباه الموصلات، في خطوة ستفتح المجال أمام رفع قيمة الشركة.

ومن الأسهم الخاسر، انخفض سهم شركة هيتاشي 6.1 بالمئة ونزل سهم تويوتا موتور 2.1 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الذي سيستمر يومين وينتهي غدا الخميس.

وتستفيد شركات التصدير اليابانية من انخفاض قيمة الين. واتهم ترامب طوكيو الشهر الماضي باتباع سياسات لتخفيض قيمة عملتها وقال إن ذلك يمنح اليابان ميزة تجارية غير عادلة.