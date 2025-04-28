المؤشر نيكي يسجل مكاسب مع صعود أسهم السيارات بقيادة تويوتا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين متجها صوب تسجيل مكاسب لرابع يوم على التوالي، وكان قطاع السيارات ضمن الأفضل أداء بعد أن كشفت شركة تويوتا موتور أنها ربما تستثمر في تويوتا إندستريز الموردة لقطع السيارات.

وارتفع نيكي 0.5 بالمئة إلى 35887.89 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة صعد المؤشر إلى 36075.26 نقطة متجاوزا مستوى 36 ألف نقطة لأول مرة منذ الأول من أبريل نيسان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة.

وقفز سهم تويوتا موتور 5.5 بالمئة. وفي مطلع الأسبوع قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها تدرس إمكانية الاستثمار في عملية استحواذ محتملة على تويوتا إندستريز.

ومن بين أبرز الأسهم الخاسرة كان سهم أدفانتست المصنعة لمواد اختبار الرقائق الذي تراجع 5.4 بالمئة بعد أن جاءت توقعات الأرباح أقل من تقديرات المحللين.

(الدولار = 143.7200 ين)