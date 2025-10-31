الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
المؤشر نيكي يغلق على ارتفاع قياسي ويسجل أعلى مكسب شهري في 3 عقود

منذ ساعتين
رجل يمر أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط سعر سهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 8 سبتمبر 2025. رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الجمعة ليسجل أكبر مكاسب شهرية منذ ثلاثة عقود بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركتي أمازون وأبل بتحقيق مبيعات قوية.

وأدى انخفاض الين أيضا إلى ارتفاع أسهم شركات التصدير الكبيرة، بعد تراجعه أمس الخميس إلى مستوى متدن قياسي مقابل اليورو، وإلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ فبراير شباط، وذلك بعدما تمسك محافظ بنك اليابان بنبرة حذرة في مسألة تثبيت أسعار الفائدة.

وأغلق نيكي على ارتفاع 2.1 بالمئة ليسجل 52411.34 نقطة ويصل إلى ذروة قياسية رفعت مكاسبه لشهر أكتوبر تشرين الأول إلى 16.6 بالمئة وهي الأكبر منذ يناير كانون الثاني 1994.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3348.06 نقطة قبل أن ينهي اليوم بمكاسب نسبتها 0.9 بالمئة ويصل لمستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق بلغ 3331.83 نقطة.

وأعلنت شركة أمازون أمس الخميس زيادة إيراداتها من الأنشطة السحابية بأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات، مما ساعدها على توقع مبيعات فصلية أعلى من التقديرات.

وفي الوقت نفسه، كشف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل عن توقعاتها بشأن مبيعات هاتف آيفون خلال الربع الأخير من العام وإيراداتها الإجمالية التي تجاوزت توقعات وول ستريت.

وكانت أسهم قطاع الرقائق الياباني من أكبر الرابحين. وارتفع سهم سوسيونكست 17 بالمئة تقريبا، وصعد سهم أدفانتست 3.9 بالمئة مما جعله أكبر الرابحين على المؤشر نيكي من حيث النقاط بسبب ثقل وزنه.

وربحت أيضا الأسهم المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وقفز سهم هيتاشي 7.2 بالمئة.

وقال ناويا أوشيكوبو كبير الخبراء في اقتصاد السوق لدى (إم.يو.إف.جي أسيت ماندجمنت) إن تجاوز المؤشر نيكي مستوى 52 ألف نقطة هو “مجرد خطوة على طريق الصعود”.

وأضاف “لدينا مجال أكبر، مثل ارتفاع آخر بنسبة 10 بالمئة من الآن وحتى شهر أبريل… إنها ليست فقاعة”.

  • رويترز

