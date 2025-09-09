المؤشر نيكي يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الثلاثاء، متأثرا بارتفاع الين وجني الأرباح، بعد أن قفز المؤشر متجاوزا مستوى 44 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع نيكي 1.24 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 44185.73 نقطة قبل أن يغلق منخفضا 0.4 بالمئة عند 43459.29، ليوقف بذلك ارتفاعا استمر ثلاثة أيام. واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على انخفاض 0.5 بالمئة.

وبدأت الأسهم الجلسة بقوة مواصلة المكاسب الحادة التي حققتها أمس الاثنين على خلفية احتمالات زيادة الإنفاق الحكومي بعد استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

وفقدت الأسهم الزخم مع ارتفاع الين الذي زاد 0.5 بالمئة إلى 146.82 مقابل الدولار، مما أثر على توقعات أرباح الشركات التي تعمد على التصدير.

وتراجع سهم تاكيدا للصناعات الدوائية، أكبر شركة أدوية باليابان، ثلاثة بالمئة.

وانخفض سهم سيتيزن ووتش 5.5 بالمئة وكان بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر نيكي وقفز 6.5 بالمئة في ارتفاع قياسي جديد.

وشملت الارتفاعات البارزة الأخرى شركة تصنيع أدوات صناعة الرقائق سكرين هولدنجز التي زاد سهمها 2.4 بالمئة وسهم شركة طوكيو إلكترون الذي صعد اثنين بالمئة.