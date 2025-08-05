المؤشر نيكي يغلق على مكاسب بعد صفقة ضخمة لميتسوبيشي وتفاؤل سوفت بنك

ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر وول ستريت التي أغلقت على صعود قوي خلال الليل، لكن خسائر سهمي شركتين مرتبطتين بالرقائق حدت من المكاسب.

وأوقف المؤشر الياباني سلسلة جلستين متتاليتين من الخسائر ليغلق على ارتفاع 0.64 بالمئة ويسجل 40549.54 نقطة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 2936.54 نقطة.

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أمس الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 27 مايو أيار مع سعى المستثمرين إلى تحقيق مكاسب بعد عمليات بيع يوم الجمعة وكثفوا الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع.

وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان 5.72 بالمئة بعد أن أبرمت الشركة صفقة تاريخية بعشرة مليارات دولار أسترالي (6.5 مليار دولار) لبناء الجيل القادم من السفن الحربية الأسترالية.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 2.68 بالمئة ليعطي المؤشر نيكي أقوى دفعة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفع 74 بالمئة منها وانخفض 21 بالمئة واستقر ثلاثة بالمئة.

وربحت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء ثلاثة مع صعود قطاع المعادن غير الحديدية 3.68 بالمئة ليصبح القطاع الأفضل أداء.

وقفز سهم شركة فوروكاوا لصناعة الكابلات سبعة بالمئة، وارتفع سوميتومو إلكتريك 4.9 بالمئة، وزاد سهم فوجيكورا 3.94 بالمئة مما يعكس توقعات باستثمارات قوية في مراكز البيانات.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.4 بالمئة. وقلص سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق من خسائره وأغلق دزن تغير يذكر.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في مختبر طوكاي طوكيو للمعلومات “قادت هذه الأسهم المؤشر نيكي للارتفاع الشهر الماضي، لكنها تفقد هذا الزخم القوي حتى الآن”.

تعرضت الأسواق لهزة الأسبوع الماضي عندما هبط سهم طوكيو إلكترون إلى الحد الأقصى للنزول في اليوم الواحد بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح بمقدار الخمس.