الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي يغلق عند أدنى مستوياته في شهر

منذ ساعة واحدة
المؤشر نيكي

المؤشر نيكي

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوياته في شهر الأربعاء متأثرا بموجة بيع واسعة وسط توترات سياسية عالمية ومخاوف بأن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وخسر المؤشر نيكي 1.34 بالمئة ليغلق عند 27104.32 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير كانون الثاني ومسجلا أكبر تراجع يومي له منذ 19 يناير كانون الثاني.

ولم يرتفع سوى 15 سهما فقط من بين الأسهم المدرجة على المؤشر في مقابل هبوط 209 أسهم بينما استقر سهم واحد بلا تغير.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 بالمئة مسجلا 1975.25 نقطة.

وقال تشارو تشانانا محلل الاستراتيجيات لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة “يبدو (الهبوط) مدفوعا بتراجع وول ستريت بفعل رفع الفائدة وكذلك المخاوف الجيوسياسية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني تشين غانغ
وزير الخارجية الصيني: بكين تتفق مع موسكو لمواجهة أي ترهيب أحادي
من زلزال تركيا
زلزال تركيا - سوريا
تركيا تدعم الاجور وتحظر تسريح الموظفين في منطقة الزلزال
هزة أرضية
زلزال تركيا - سوريا
هزة ارضية جديدة شعر بها سكان لبنان وتركيا وغزة وايران

الأكثر قراءة

فرانك هوغيربيتس
زلزال تركيا - سوريا
بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
نجيب ميقاتي
ميقاتي: سينخفض الدولار عشرات آلاف الليرات في هذه الحالة فقط!