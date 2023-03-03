الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي يغلق عند اعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر

منذ 39 دقيقة
المؤشر نيكي

المؤشر نيكي

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر الجمعة، بعدما أنهت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة خلال الليل.

وارتفع المؤشر نيكي 1.56 بالمئة ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر\كانون الأول ومحققا أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير\كانون الثاني، وارتفع المؤشر 1.73 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 2019.52 لتبلغ مكاسبه 1.57 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول “مكاسب الأسهم اليابانية مبررة لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني، وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضا من وفود السائحين الصينيين على اليابان”.

وأضاف “لكن مكاسب اليوم ربما تكون كبيرة للغاية. كما أن وول ستريت كانت قوية جدا الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب
اسعار الذهب تتجه نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية
آثار الزلزال المدمر في كهرمان مرعش
زلزال تركيا - سوريا
هزة جديد تضرب كهرمان مرعش المنكوبة
علم تركيا
تحالف المعارضة التركي سيعلن عن مرشحه للانتخابات الاثنين

الأكثر قراءة

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال تركيا - سوريا
العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام