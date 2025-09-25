الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
المؤشر نيكي يغلق عند مستوى قياسي لثالث جلسة مع إقبال المستثمرين على أسهم رخيصة

منذ 47 ثانية
رجل يمر أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط سعر سهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 8 سبتمبر 2025. رويترز

اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الخميس عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة مراهنين على احتمالات تحقيق مزيد من المكاسب في السوق.

وارتفع نيكي 0.27 بالمئة ليغلق عند 45754.93 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 3185.35 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية “المستثمرون أقبلوا على شراء الأسهم التي تخلفت عن الارتفاع الأخير”.

وأضاف “في هذه الأيام، تتناوب الأسهم التي تقود مكاسب السوق، وهذا مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب”.

وقفز قطاع المعادن غير الحديدية 3.24 بالمئة اليوم الخميس ليكون أعلى القطاعات أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وقفزت أسهم شركة سوميتومو للتعدين 11.3 بالمئة لتتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية.

وصعدت قطاعات الطاقة بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع أمس الأربعاء، إذ صعد قطاع شركات التكرير 1.82 بالمئة.

وارتفع قطاع المرافق 1.36 بالمئة مع صعود سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 5.24 بالمئة.

وزاد قطاع شركات استكشاف الطاقة 1.52 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم إنبكس 0.94 بالمئة.

وتم تسعير أسهم شركة أوريون برويريز وهي شركة لصناعة الجعة مقرها أوكيناوا عند 1863 ينا في أول يوم تداول لها، أي أكثر من مثلي سعر الطرح العام الأولي البالغ 850 ينا.

وارتفعت الأسهم خلال الجلسة لتصل إلى 2262 ينا قبل أن تغلق عند 1950 ينا، أي بارتفاع 4.66 بالمئة مقارنة بسعر الطرح.

وقال أريساوا إنه رغم وجود طلب على الشراء عند الانخفاض، فإن المستثمرين باعوا الأسهم التي حققت مكاسب في الجلسات الماضية.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.43 بالمئة ليصبح أكبر عبء على نيكي بعدما كان من بين الأسهم التي قادت صعود المؤشر.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة في القسم الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفع 63 بالمئة من الأسهم فيما تراجع 31 بالمئة وبقي أربعة بالمئة دون تغيير يذكر.

    المصدر :
  • رويترز

