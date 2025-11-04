المؤشر نيكي يغلق منخفضًا بنحو 2% متأثرًا بتراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى

أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض يقارب 2%، متأثرًا بتراجع أسهم التكنولوجيا، خصوصًا بعد عمليات بيع طالت سهمي أدفانتست وسوفت بنك إثر الارتفاعات القوية التي سجلاها في الجلسات الماضية.

وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.74% ليغلق عند 51,497.2 نقطة، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% ليصل إلى 3,310.14 نقطة.

وسجل سهم أدفانتست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، انخفاضًا بنسبة 5.86%، بينما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر البارز في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 7.04%، وكانا أكبر مساهمين في تراجع المؤشر.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: “اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح من هذه الأسهم بعد الارتفاعات الحادة التي حققتها مؤخرًا”، مضيفًا أن السوق لا تتوقع أخبارًا جديدة من شركة أدفانتست في المدى القريب بعد صعودها القوي الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 1.78% بعد أن رفعت الشركة، وهي من أكبر مصنّعي معدات إنتاج الرقائق، توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 2.8% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.

كما قفز سهم سوميتومو إلكتريك بنسبة 7.29% بعدما أعلنت الشركة رفع توقعاتها لصافي أرباحها السنوية بنسبة 18.7% إلى 230 مليار ين (نحو 1.53 مليار دولار)، بدعم من الطلب المتزايد على منتجات الألياف البصرية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.