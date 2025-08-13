المؤشر نيكي يواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي

تجاوز المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا لأعلى مستوى على الإطلاق، عقب مكاسب في وول ستريت خلال الليل ليواصلا موجة صعود للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع نيكي بما يصل إلى 1.7 بالمئة ليلامس مستوى لم يبلغه من قبل عند 43451.46 قبل أن ينهي اليوم عند مستوى قياسي بلغ 43274.67.

وبذلك رفع مكاسبه إلى 7.4 بالمئة منذ الرابع من أغسطس آب. وكان يوم الاثنين من هذا الأسبوع عطلة وطنية في اليابان.

وتقدم المؤشر توبكس بما يصل إلى 1.2 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا عند 3103.31 نقطة، قبل أن ينهي الجلسة عند 3091.91 نقطة محققا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي أيضا.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أمس عند مستويات قياسية مرتفعة إذ عززت بيانات التضخم لشهر يوليو تموز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية “هناك شعور بالارتياح يسود الأسواق” بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع الأسهم اليابانية “إلى الارتفاع”.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، “هناك دلائل على أن المؤشر نيكي في حالة زخم مفرط بعد ارتفاعه الحاد للغاية، ولن يكون الانخفاض الحاد في أي وقت مفاجئا”.

ومن بين الأسهم المتداولة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 151 سهما مقابل تراجع 74.

وقفز سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق سبعة بالمئة تقريبا، وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5.4 بالمئة، وزاد سهم مجموعة سوني 3.5 بالمئة.

واستمر موسم الأرباح القوي في تعزيز الارتفاعات الكبيرة لبعض الأسهم، إذ قفز سهم شركة يوكوهاما للإطارات 8.3 بالمئة ليكون أكبر الرابحين على نيكي.

وكسب سهم أسيكس للملابس الرياضية 18 بالمئة تقريبا بعد نتائج مالية إيجابية للشركة ليكون أفضل أسهم توبكس أداء.