الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي يواصل مكاسبه مدعومًا بصعود أسهم التصدير

منذ 3 ساعات
رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة في نهاية أسبوع شهد تسجيل المؤشر لمستوى قياسي مرتفع، وسط ضعف الين وبيانات مفاجئة تظهر متانة الاقتصاد.

وصعد المؤشر نيكي 225 بواقع 0.46 بالمئة بعد ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو واحد بالمئة.

وقدم انخفاض الين خلال الليل دعما لأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، في وقت أظهرت فيه البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو الاقتصاد بواحد في المئة على أساس سنوي في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران متجاوزا التقديرات. ويتوقع المحللون أن يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو في وقت لاحق.

وارتفع 151 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 66 سهما، مما يجعل المؤشر يتجه لارتفاع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. رويترز
حرب إسرائيل وإيران
خبراء: موقف بزشكيان الإيجابي من "ممر زنغزور" مناورة لتخفيف التوترات
خروج مسيرات لمساندة غزة بالضفة
غزة تحت القصف
حماس تدعو إلى "جمعة غضب" نصرة لغزة ورفضاً لمخططات الضم والاستيطان
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يشيد بالجهود الأمريكية: واشنطن تعمل بصدق لإنهاء الأزمة الأوكرانية

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!