المئات عالقون على سقف مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ بسبب حريق

أفادت وسائل إعلام في هونغ كونغ الصينية بأن أكثر من 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بينما لا يزال المئات عالقين بسبب حريق اندلع في مركز التجارة العالمي في المدينة.

وذكرت هيئة البث المحلية RTHK أن 12 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحريق الذي أكد مسؤولون أنه اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأكدت الشرطة أن أكثر من 300 شخص لا يزالون عالقين على سقف المبنى المؤلف من نحو 40 طابقا بعد نحو ثلاث ساعات من نشوب النيران.

ووفقا لبيانات الشرطة، اندلع الحريق في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى.

ونقلت RTHK عن امرأة تعمل في المبنى أنها وزملاءها أبلغوا أصلا بأنه ليس هناك حاجة لمغادرة المبنى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر رجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق بغية إنقاذ العالقين على سقف المركز وعمود دخان يتصاعد من المبنى.

In pictures: Hong Kong police says up to 350 trapped on roof of World Trade Centre and 150 are currently awaiting rescue after fire breaks out in an electrical switch room of the building pic.twitter.com/DbpismRiSd — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 15, 2021

More than 300 people are trapped as #fire breaks out at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay. At least two people have been injured and rescue efforts are still ongoing, according to https://t.co/FLMBWR7hH1. #HongKong pic.twitter.com/63NxIVB9B5 — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) December 15, 2021

People being treated after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Centre Video: Danny Lee pic.twitter.com/flk15RHCuT — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021