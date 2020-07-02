المالكي : تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للحوثي باتجاه السعودية

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أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن ، الخميس، عن تصديها ل12 هجمة إرهابية من قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثلت في التصدي لـ8 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، خلال مؤتمر صحفي: “تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة”.

وأوضح:”تصدينا لـ8 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية منها واحد إيراني أطلقها الحوثيون على مدينة الرياض”.

كما أطلفت مليشيا الحوثي أمس صاروخًا بالستيًا من شمال محافظة الحديدة (غرب) سقط في البحر، مما يشكل خطرًا على المدنيين داخل اليمن وخارجه، وفق المالكي.

وأكد على أن المليشيات الحوثية أصبحت رهينة لدى قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: “مليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الإيرانية لتقويض الأمن والسلم في المنطقة وإشاعة الفوضى وترويع المدنيين “.

وتابع: “”تعاون إيران مع جماعات الجريمة المنظمة والتهريب في المنطقة وأفريقيا يهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم مطار صنعاء لاستهداف المملكة، وجبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية .

ولفت إلى مليشيا الحوثي أطلقت 318 صاروخًا بالستيًا و371 طائرة بدون طيار على المدنيين في السعودية.

وحذر من استهداف المنشآت المدنية، مؤكدا أنها “خط أحمر ويجب على الحوثين التفكير قبل استهداف المدنيين بتعليمات من إيران”.

وأوضح المالكي أن “التحالف رصد 4276 انتهاكا حوثيا خلال 45 يوماً”.

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وقال التحالف، في بيان له، إن العملية تهدف إلى تحيبد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الحوثية والتي تستخدمها في شن عمليات إرهابية.