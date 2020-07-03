المالكي: دمرنا 4 طائرات مسيرة حوثية باتجاه السعودية

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أعلنت قيادة التحالف العربي عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران باتجاه الأراضي السعودية .

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، باتجاه المملكة.

وأشار تركي المالكي إلى أن ثلاثة من الدرونز تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح أن “الكفاءة العالية” للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات، إذ قامت بـ”إفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة، من داخل مناطق سيطرة المليشيات الحوثية”.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، “تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن “إدانتها الشديدة” للهجوم، وجدد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، تأكيده على دعم جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما أكد “وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، لمواجهة هذا الإرهاب الخطير”.

وحمّل الأمين العام، “ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية”.