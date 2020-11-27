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المالكي: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت إدارة بايدن

منذ دقيقتين
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن اتصالات غير مباشرة مع فريق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

ولفت رياض المالكي إلى استعداد بلاده لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت قيادة الرئيس المقبل.

وقال المالكي في تصريحات، اليوم الخميس: “نحن نعلم أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة في واشنطن”.

وتابع: “لدينا بشكل غير مباشر اتصالات مع فريقه.. وإعادة التعامل مرة أخرى مع الإدارة الجديدة في واشنطن بعد يناير”.

وأضاف: “هناك أسباب كافية لنا لإعادة التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

وصرح المالكي: “طلبنا إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن.. نحن في انتظار تحديد الوقت المحدد لحدوث مثل هذه المكالمة الهاتفية”.

هذا وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها أن تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة، بعدما اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها إليها.

وتوقفت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بعد عام من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض.

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