المالكي: مطار صنعاء أصبح نقطة لانطلاق الصواريخ الباليستية تجاه السعودية

أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأحد، على إن مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لانطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي: ”هناك تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة، والحوثيون يتبعون طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية“، بحسب ما نقلت قناة الإخبارية الرسمية السعودية عبر حسابها في تويتر.

وأكد المالكي أن ”مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لانطلاق الصواريخ الباليستية“.

وحذر من أن ”تجاوزات الحوثيين أثرت على عمل المنظمات الإغاثية“.

وتواصل ميليشيات الحوثي هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد السعودية.

وأعلن التحالف، أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار.

كما تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية ”بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية“ من السعودية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكد العميد المالكي، الجمعة، أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وشن طيران التحالف، قبل نحو شهرين، غارات استهدفت مطار صنعاء ومنطقة ”ريمة حميد“.

وحينها، أفادت قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، عبر حسابها في تويتر، بأن 7 غارات استهدفت منطقة ”ريمة حميد“ في مديرية سنحان، فيما طالت غارة واحدة مطار صنعاء.