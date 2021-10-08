المال والسلاح يُهيمنان على السياسة في العراق

تحت عنوان ”في الانتخابات العراقية.. لا يزال المال والسلاح يُهيمنان على السياسة“، نشرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، تقريرا حذرت فيه من سيطرة الفصائل المُسلحة في العراق على مقاعد البرلمان.

واستشهدت الصحيفة بإحدى الميليشيات العراقية الرئيسية المدعومة من إيران، وهي ”عصائب أهل الحق“، وقالت: ”حان وقت الانتخابات في العراق، وهناك العديد من الفصائل شبه العسكرية التي من المرجح أن تفوز أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان في تصويت يوم الأحد“.

وأضافت: ”تُسلط الاستعدادات للانتخابات العامة الخامسة في البلاد، الضوء على نظام سياسي يهيمن عليه السلاح والمال، ولا يزال مُنقسمًا إلى حد كبير على أسس طائفية وعرقية. ومن المُرجح أن تُعيد المنافسة نفس اللاعبين الرئيسيين إلى السلطة، بما في ذلك الحركة الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وتحالف مرتبط بالميليشيات المدعومة من إيران“.

وأوضحت: ”لكن إقناع الناخبين المُحبطين بأن الأمر يستحق الإدلاء بأصواتهم، سيكون تحديًا في بلد يتفشى فيه الفساد لدرجة أن العديد من الوزارات الحكومية تُركز على الرشاوى أكثر من تقديم الخدمات العامة. وغالبًا ما يُنظر إلى الميليشيات وأجنحتها السياسية على أنها تخدم مصالح إيران أكثر من مصالح العراق.“