المانيا: اكتمال مهمة الإجلاء من السودان

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء على تويتر اكتمال مهمة الإجلاء من السودان، وأنه جرى نقل أكثر من 700 شخص إلى خارج البلاد بينهم نحو مئتي مواطن ألماني.

هذا وتجدد القتال في السودان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 25\4\2023 بالرغم من إعلان الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي قال فيه مبعوث من الأمم المتحدة إن الهدنة صامدة في بعض الأماكن إلا أنه لا توجد مؤشرات على استعداد أي من الجانبين للتفاوض بجدية.

ووافق كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارا من أمس الثلاثاء 25\4\2023 بعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية.

لكن مراسلا لرويترز أفاد بإمكانية سماع دوي إطلاق النار والانفجارات بعد حلول الليل في مدينة أم درمان، الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على الجانب الآخر من النيل حيث استخدم الجيش الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع قوات الدعم السريع.