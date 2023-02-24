الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المانيا.. انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.4٪

منذ دقيقتين
المانيا

المانيا

A A A
طباعة المقال

انكمش الاقتصاد الألماني في نهاية العام الماضي إذ أثر التضخم وأزمة الطاقة على استهلاك الأسر واستثمارات رأس المال.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعة إن اقتصاد البلاد انكمش 0.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب إلى انكماش 0.2 بالمئة على أساس فصلي تم تعديله وفقا لتأثيرات الأسعار والتقويم، وفي الربع الثالث من عام 2022، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال مكتب الإحصاءات إنه بعد إجراءات للإعانة مثل الخصم على الوقود، تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، وانخفض إنفاق الأسر واحدا بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي في الذكرى الأولى للغزو الروسي: "سنهزم الجميع"
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
شولتس: المانيا ستدعم أوكرانيا "بكل قوة ومهما استغرق الأمر"
مؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يحقق أكبر قفزة في شهر

الأكثر قراءة

ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
ماريتا الحلاني
بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية