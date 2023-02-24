المانيا.. انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.4٪

انكمش الاقتصاد الألماني في نهاية العام الماضي إذ أثر التضخم وأزمة الطاقة على استهلاك الأسر واستثمارات رأس المال.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعة إن اقتصاد البلاد انكمش 0.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب إلى انكماش 0.2 بالمئة على أساس فصلي تم تعديله وفقا لتأثيرات الأسعار والتقويم، وفي الربع الثالث من عام 2022، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال مكتب الإحصاءات إنه بعد إجراءات للإعانة مثل الخصم على الوقود، تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، وانخفض إنفاق الأسر واحدا بالمئة.