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المانيا تطالب بالتحقيق بعد انتشار حالات التسمم في ايران

منذ 50 دقيقة
أنالينا بيربوك

أنالينا بيربوك

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قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية الجمعة إن تقارير عن هجمات بالسم تستهدف تلميذات في إيران صادمة ويجب التحقيق فيها بشكل كامل، لتنضم بذلك ألمانيا إلى الولايات المتحدة في التعبير عن المخاوف من الأمر.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة أصبن بحالات “تسمم متوسطة” على مدى الأشهر القليلة الماضية وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات ربما استهدفتهن.

وكتبت بيربوك على تويتر “يجب أن تتمكن الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بلا خوف… هذا حقهم الإنساني ببساطة. يجب التحقيق بشكل كامل في كل الحالات”.

    المصدر :
  • رويترز

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