المبعوث الأمريكي: الضربة الروسية على كييف تعني أنها لا تريد الدبلوماسية

قال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، اليوم الأحد “إن أحدث ضربة تشنها روسيا على كييف تشير إلى أن موسكو لا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية”.

وقال كيلوغ في منشور على “إكس” “يبدو أن روسيا تصعّد الوضع بشن أكبر هجوم في الحرب مستهدفة مقر مجلس الوزراء الأوكراني في كييف… يشير الهجوم إلى أن روسيا لا تريد إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا”.

ووُصفت الضربة بأنها أكبر هجوم جوي روسي منذ بدء النزاع في عام 2022.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، في إشارة إلى ميله إلى تشديد العقوبات على موسكو أو مشتري النفط الروسي بسبب غضبه من استمرار الحرب في أوكرانيا.

وهدد ترامب موسكو مرارا بفرض المزيد من العقوبات، لكنه أحجم عن ذلك مع سعيه إلى المحادثات.

وتشير أحدث تعليقاته إلى اتخاذه موقفا أكثر صرامة لكن ترامب لم يؤكد التزامه بمثل هذا القرار ولم يفصح عما قد تنطوي عليه هذه المرحلة الثانية.

وعندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، أجاب ترامب “نعم، أنا كذلك”.

ويشعر ترامب بالإحباط لعجزه عن وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيتمكن من إنهاء الحرب سريعا عند توليه منصبه في يناير كانون الثاني.