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المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث النزاع في إثيوبيا

8 - ديسمبر - 2021
الخارجية الاميركية

الخارجية الاميركية

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه الخميس في جولة تشمل الإمارات وتركيا ومصر لبحث إثيوبيا.

وأضاف نيد برايس أن جيفري فيلتمان سيناقش الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

ودعت الولايات المتحدة مرارا أطراف الصراع إلى إنهاء الاشتباكات على الفور، لكن القتال مستمر بين الحكومة الإثيوبية والجماعات المتمردة وفي مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير تيغراي.

إلى ذلك، اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة وحلفاءها باتباع نهج “هدام”، بعد أن دانت واشنطن و5 عواصم أوروبية في بيان مشترك أعمال العنف في إثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم إن الإجراءات لا تستهدف “أي مجموعة معينة من الناس على أساس هويتهم العرقية، والاعتقالات إلى أدلة وشهادات موثوقة”، معتبرة أن “التلميح في هذا الصدد مضلل”.

وجاءت تعليقاتها بعد ساعات من إعلان الحكومة أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولتشا الإستراتيجيتين، في أحدث جولة من التقدم الإقليمي الذي أعلنته القوات الموالية لرئيس الوزراء أبي أحمد.

وفي نوفمبر الماضي، كان مقاتلو “جبهة تحرير تيغراي” قد هددوا بالزحف على العاصمة أديس أبابا، لكن بدا أن حكومة الأخيرة استطاعت قلب موازين المعارك في الأيام الأخيرة، وتزامن ذلك مع تولي أبي أحمد قيادة المعارك بنفسه.

    المصدر :
  • رويترز

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