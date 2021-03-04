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المبعوث الأمريكي لليمن يصل السعودية للتشاور بشأن حل الصراع

4 - مارس - 2021
تيموثي ليندركيغ

تيموثي ليندركيغ

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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن مبعوث بلاده الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركيغ عاد إلى الرياض، لإجراء مزيد من المشاورات مع السعودية بشأن حل الصراع في اليمن.

وأضاف برايس في إفادة صحفية، الأربعاء، أن ليندركينغ التقى مسؤولين حكوميين كبارا، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث خلال زيارة للمنطقة.

وأحجم المتحدث عن الكشف عما إذا كان غريفيث التقى ممثلين عن الحوثيين.

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ”رويترز”، إن ليندركينغ وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام عقدا أول اجتماع مباشر في العاصمة العمانية مسقط في 26 فبراير الماضي.

وكان ليندركينغ، قد دعا ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتها على السعودية.

وقال ليندركينغ خلال مؤتمر صحفي: “نحث الحوثيين على وقف تقدمهم صوب مأرب، ووقف هجماتهم على السعودية، والعودة إلى المفاوضات”.

وأكد أن بلاده “لن تسمح باستهداف السعودية”، ومؤكدا على ضرورة تعزيز قدراتها من أجل الدفاع عن نفسها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هجمات الحوثيين على أهداف مدنية تظهر أنهم لا يريدون السلام.

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