الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المبعوث الأمريكي يزور السعودية والأردن لدعم هدنة اليمن

منذ 32 دقيقة
تيم ليندركينغ

تيم ليندركينغ

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ غادر، اليوم الإثنين، متوجها إلى السعودية والأردن، لمواصلة جهود واشنطن الدبلوماسية لدعم الهدنة الأممية.

ويهدف التحرك الأمريكي لدعم هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة باليمن، بعد الاختراقات الحوثية الأخيرة والتخوفات من انهيار جهود دفع السلام.

وأكدت في بيان لها حول الرحلة التي أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في وقت سابق هذا الشهر، أن تيم ليندركينغ “سيواصل جهودنا للمساعدة في دفع السلام”.

ويشهد اليمن هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه رغم تنازلات الحكومة اليمنية فإن مليشيات الحوثي ترفض تنفيذ أحد بنودها الرئيسية وهو رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات بموجب الاتفاق الأممي.

جريمة حي الروضة

وتأتي الجولة الدبلوماسية الأمريكية، بعد يومين من استهداف مليشيات الحوثي “حي الروضة” في تعز بقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة 12 طفلا، في حادث وصفته الحكومة اليمنية بـ”الجريمة البشعة”.

ووجهت الحكومة اليمنية نداء وطنيا وإنسانيا للبشرية جمعاء لإدانة سلوك هذه الجماعة الإرهابية، والعمل على التصدي لجرائمها الوحشية وحماية المدنيين، مؤكدة أن استمرار الصمت ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والسلم الدوليين .

حصار تعز

وفي سياق متصل، قال متحدث المقاومة الوطنية اليمنية العميد الركن صادق دويد، إن “مليشيات الحوثي تواصل حصار تعز متعمدة استهداف المدنيين، كما حدث مساء السبت بقصف تجمع الأطفال في ظل الهدنة”.

وغرد دويد بأن وقوع الهجوم بالتزامن مع وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي والوفد المرافق له على بعد كيلومترات من مسرح الجريمة، يؤكد أن مليشيات الحوثي مجرد آلة قتل وإجرام، ولا يمكن أن تكون شريكة لبناء السلام.

    المزيد من أخبار العالم

    جزيرة سادو
    خلاف جديد بين اليابان وكوريا الجنوبية
    مسابقة يوروفيجن الغنائية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا تستضيف مسابقة يوروفيجن 2023 بدلا من أوكرانيا
    علم أمريكا
    أمريكا تدين "الإعدام البشع" لنشطاء سياسيين في ميانمار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ