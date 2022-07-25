المبعوث الأمريكي يزور السعودية والأردن لدعم هدنة اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ غادر، اليوم الإثنين، متوجها إلى السعودية والأردن، لمواصلة جهود واشنطن الدبلوماسية لدعم الهدنة الأممية.

ويهدف التحرك الأمريكي لدعم هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة باليمن، بعد الاختراقات الحوثية الأخيرة والتخوفات من انهيار جهود دفع السلام.

وأكدت في بيان لها حول الرحلة التي أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في وقت سابق هذا الشهر، أن تيم ليندركينغ “سيواصل جهودنا للمساعدة في دفع السلام”.

ويشهد اليمن هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه رغم تنازلات الحكومة اليمنية فإن مليشيات الحوثي ترفض تنفيذ أحد بنودها الرئيسية وهو رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات بموجب الاتفاق الأممي.

جريمة حي الروضة

وتأتي الجولة الدبلوماسية الأمريكية، بعد يومين من استهداف مليشيات الحوثي “حي الروضة” في تعز بقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة 12 طفلا، في حادث وصفته الحكومة اليمنية بـ”الجريمة البشعة”.

ووجهت الحكومة اليمنية نداء وطنيا وإنسانيا للبشرية جمعاء لإدانة سلوك هذه الجماعة الإرهابية، والعمل على التصدي لجرائمها الوحشية وحماية المدنيين، مؤكدة أن استمرار الصمت ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والسلم الدوليين .

حصار تعز

وفي سياق متصل، قال متحدث المقاومة الوطنية اليمنية العميد الركن صادق دويد، إن “مليشيات الحوثي تواصل حصار تعز متعمدة استهداف المدنيين، كما حدث مساء السبت بقصف تجمع الأطفال في ظل الهدنة”.

وغرد دويد بأن وقوع الهجوم بالتزامن مع وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي والوفد المرافق له على بعد كيلومترات من مسرح الجريمة، يؤكد أن مليشيات الحوثي مجرد آلة قتل وإجرام، ولا يمكن أن تكون شريكة لبناء السلام.