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المبعوث الأممي للسودان: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية

31 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 1:52 مساءً
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.

وأكد بيرتيس على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أنه التقى حمدوك قبل قليل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السودانية المدنية التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري في حالة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

وتابع المبعوث الأممي: “ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، جنرالات الجيش في السودان على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية.

وقال غوتيريش إنه “يجب على الجنرالات أن ينتبهوا لاحتجاجات السبت”.

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