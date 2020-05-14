المبعوث الأممي يقدم “خارطة طريق” لتحقيق السلام في اليمن

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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، تقديم خارطة طريق “قابلة للتنفيذ”، للأطراف اليمنية، لتحقيق السلام في البلاد.

واعتبر المبعوث الأممي، أن تفعيل الخارطة متروك لـ”من يمتلكون السلاح والقوة، وإمكانية اتخاذ القرارات”.

جاء ذلك في إفادة قدمها غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.

وفي إفادته، حذر غريفيث من أن”فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي، يهددان بالمزيد من المحن في اليمن، الذي عانى بالفعل، أكثر من أي دولة أخرى”.

وأضاف: “الأمم المتحدة قدمت خارطة طريق قابلة للتنفيذ، والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة، وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك”.

ومضى قائلًا: “التوترات العسكرية تتصاعد في الجنوب خاصة في محافظتي أبين وسقطرى، وإنني من هنا أدعو إلى ضبط النفس، وأدعو المجلس الانتقالي والحكومة، إلى التطبيق الفوري لاتفاقية الرياض”.