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المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا يدعو لتحقيق حل سياسي سلمي للنزاع

منذ 6 ثواني
جويل ريبرن

جويل ريبرن

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أكد المبعوث الأميركي الخارص إلى سوريا، جويل ريبرن على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة على تلبية الحاجات الإنسانية، وبناء الإستقرار والأمن الضروريين لمستقبل أفضل للشعب السوري.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن ريبرن أجرى جولة في الشرق الأوسط، ضمت سوريا وإسرائيل وتركيا ومصر والبحرين.

وبحسب بيان الخارجية أيضاً فقد شدد ريبرن، على أهمية العمل لتحقيق حل سياسي وسلمي ودائم للنزاع في سوريا بموجب القرار 2254، بحسب بيان من وزارة الخارجية الأميركية.

وخلال زيارته لسوريا، الاثنين، التقى المسؤول الأميركي بعدد من شركاء عسكريين في التحالف الدولي لهزيمة داعش، وكبار المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية، وأعضاء كبار في مجلس منطقة دير الزور وقادة عشائرها.

والتقى ريبرن خلال زيارته لبقية الدول عددا من كبار المسؤولين الذين بحث معهم الوضع في سوريا، والحاجة إلى مواجهة التهديد المشترك، والعمل على تحقيق حل سياسي سلمي.

وشارك أيضا في حوار المنامة، حيث التقى هناك بوزراء خارجية البحرين والعراق والأردن، وبحث معهم تطورات الوضع في المنطقة.

    المصدر :
  • الحرة

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