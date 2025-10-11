السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المبعوث الأميركي ويتكوف داخل قطاع غزة

منذ 8 دقائق
ويتكوف في غزة

ويتكوف في غزة

A A A
طباعة المقال

وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر إلى قطاع غزة.

فقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي زار موقعا للجيش داخل القطاع، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.

كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت أن الزيارة تمّت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي – أي أمس أو اليوم -، ثم عاد الاثنان إلى إسرائيل.

كذلك يظهر أيضا في التوثيق الذي نُشر من الزيارة داخل غزة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زمير، إلى جانبهما (مع طمس وجهه).

وبينما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تقرير عن الزيارة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الزيارة “لمتابعة آلية وقف النار”.

من جانبه، أوضح قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في تصريح بعد خروجه من زيارة إلى قطاع غزة برفقة رئيس الأركان أيال زمير، أن التقدم بدأ يظهر بخصوص إنشاء مركز للتنسيق المدني-العسكري لتنسيق الأنشطة الداعمة لاستقرار القطاع.

وأضاف أن جنود الجيش الأميركي يلبّون النداء لجلب السلام إلى الشرق الأوسط، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.

كذلك لفت إلى أن ما يجري لحظة تاريخية يرافقها جهد كبير يتحقق من دون وجود ميداني للقوات الأميركية على الأرض في غزة.

أتى ذلك، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وانتهاء إعادة تموضع قواته في مناطق عدة بالقطاع، وفقاً لما تم التوافق عليه سابقاً في المفاوضات التي جرت في شرم الشيخ بمصر، إذ انسحب الجيش من أحياء مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية ومنع الفلسطينيين من العودة لبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، فضلاً عن رفح وشرق خان يونس جنوباً.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سيباستيان لوكورنو
رئيس وزراء فرنسا: الحكومة الجديدة يجب أن تعكس واقع البرلمان
فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة في 11 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
بعد وقف إطلاق النار.. أين ستتمركز القوات الأميركية لمراقبة اتفاق غزة؟
القتال في دارفور- أرشيفية
اشتباكات السودان
السودان.. هجوم يستهدف مخيم للنازحين ويقتل 60 شخصاً غرب البلاد

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟
طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
بيني وكسلر في الضاحية الجنوبية لبيروت
فيديو.. إسرائيلي في زيارة لمكان اغتيال نصر الله!