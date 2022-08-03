الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المبعوث الروسي: محادثات إنقاذ الاتفاق النووي تستأنف قريبا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2022 7:19 مساءً
المفاوضات النووية في فيينا

المفاوضات النووية في فيينا

A A A
طباعة المقال

قال المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية مع إيران الأربعاء، إن روسيا مستعدة للمشاركة في محادثات بناءة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية في الوقت الذي يتوجه فيه المبعوث الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا لإجراء مفاوضات غير مباشرة.

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر “يبدو أن محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف قريبا…المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بناءة من أجل إتمام الاتفاق”.

هذا وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الأربعاء، إن روب مالي المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات هذا الأسبوع بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روبرت مالي
روب مالي: توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه إحياء الاتفاق النووي الإيراني
ألمانيا تتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة تستعد عدة مدن في ألمانيا لنقص الغاز وتتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة
قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي قفزت 160% في اول خمسة أشهر من 2022
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي: الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية