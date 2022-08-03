المبعوث الروسي: محادثات إنقاذ الاتفاق النووي تستأنف قريبا

قال المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية مع إيران الأربعاء، إن روسيا مستعدة للمشاركة في محادثات بناءة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية في الوقت الذي يتوجه فيه المبعوث الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا لإجراء مفاوضات غير مباشرة.

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر “يبدو أن محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف قريبا…المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بناءة من أجل إتمام الاتفاق”.

هذا وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الأربعاء، إن روب مالي المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات هذا الأسبوع بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.