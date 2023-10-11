المبعوث الفلسطيني بالأمم المتحدة يتهم إسرائيل بشن حملة "إبادة جماعية" ضد غزة

وصف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور (الثلاثاء 10-10-2023) القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والتعهد بفرض حصار كامل على القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس بأنه “يصل إلى حد الإبادة الجماعية”.

وأثار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت استنكارا دوليا بإعلانه أمس الاثنين عن “حصار كامل” لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون نسمة. وقال جالانت إن إسرائيل تقاتل “أناسا متوحشين”.

وقال المبعوث الفلسطيني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم اطلعت عليها رويترز “محاولات إخضاع شعب بالقنابل والقضاء على وجوده الوطني واستخدام التجويع سلاحا في الحرب تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.

وأضاف “هذه الأفعال تشكل جرائم حرب”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء إنه يدرك أن “الحكومة الإسرائيلية لن تسعى إلى تطبيق مفهوم الحصار في واقع الأمر”، مضيفا أن واشنطن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية “إزاء تصرفاتها في هذا الصدد”.

وذكر سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا اليوم “الفرق بين التحرك الكامل ضد إرهابيي حماس وكيفية التمييز بين الإرهابيين والمدنيين الأبرياء”.

واتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الأحد حركة حماس بارتكاب جرائم حرب، وقال إن الوقت حان “لتدمير البنية التحتية الإرهابية لحماس”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين إنه يشعر “بحزن عميق” بسبب إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة.

وأضاف “كان الوضع الإنساني في غزة سيئا للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، والآن سوف يتدهور بشدة”.