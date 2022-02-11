المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "الأنجلوساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن"!

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن “هستيريا البيت الأبيض حول أوكرانيا لها دلالتها”، وأن “الأنجلوساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن”، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي”.

وقالت زاخاروفا في حديث للوكالة، يوم الجمعة أن الاستفزازات والتضليل والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لدى الأمريكيين لحل قضاياهم.

وأضافت أن “الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لحصد الأرواح من جديد. والعالم كله يتابع كيف تكشف عن نفسها العسكرة والمطامع الإمبريالية”.

وجاء ذلك تعليقا على قرار الولايات المتحدة إرسال 3 آلاف عسكري إضافيين إلى بولندا على خلفية التوترات حول أوكرانيا، وكذلك على تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، الذي أكد فيها بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع أي لحظة وان الرئيس الاميركي بايدن قد عقد مؤتمرا امنيا مع الحلفاء في اوروبا لبحث الأزمة الاوكرانية متحدّثا عن تقارير استخباراتية تشير الى احتمالية غزو روسي قبل 20 شباط وان الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.