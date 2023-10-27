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العفو الدولية: المدنيون في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق

28 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2023 3:04 صباحًا
قصف إسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي على غزة

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حذرت منظمة العفو الدولية من أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق، وإسرائيل تقطع سبلهم للاتصال وتكثف القصف والهجمات.

وطالبت المنظمة إسرائيل بوقف هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل.

كما شددت على ضرورة إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من اسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزّة.

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية في الوقت الذي كان قطاع غزة يغرق في ظلام دامس، وأظهرت صور الجزيرة انفجارات ودخانا يتصاعد في سماء غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وتتعرض مناطق عدة من القطاع لقصف عنيف، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات وصفت بأنها “الأعنف” على الإطلاق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وبينما أعلن الاحتلال توسيع عملياته البرية بدءا من ليلة السبت أقدم على قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل، فيما تدور اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي قطاع غزة.

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