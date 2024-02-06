الثلاثاء 25 رجب 1445 ﻫ - 6 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم

منذ 26 ثانية
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري الثلاثاء إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي “أبلغنا 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة، وبذلك نعلن وفاتهم”.

وتقول إسرائيل إن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.

وفي آخر المستجدات قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن بلاده تلقت “ردا إيجابيا” من حركة حماس على الاتفاق الإطاري.

ورفض الشيخ محمد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمي ركي أنتوني بلينكن تقديم تفاصيل أخرى عن رد حماس.

من جهته، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تراجع رد حماس على إطار لاتفاق يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن مقابل وقف طويل للقتال في غزة.

وأضاف أنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها غدا الأربعاء.

كما قال بلينكن “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل”.

من جهة أخرى، قال بلينكن إن رد الولايات المتحدة على الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية سيتواصل، مضيفا “حذرنا منذ اليوم الأول من استغلال الحرب بغزة في استهداف مصالحنا بالمنطقة”.

وأوضح أن استهداف السفن بالبحر الأحمر يهدد الملاحة العالمية، ويهدد المستهلكين في العالم كله.

في الأثناء، أعلنت حماس في بيان أنها سلمت ردها المتعلق باتفاق هدنة في غزة تتوسط فيه مصر وقطر.

يشار إلى أن هدنة سابقة كانت استمرّت أسبوعاً في أواخر نوفمبر الماضي (2023) أتاحت إطلاق سراح حوالي 100 أسير من الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.

ويومها، أطلقت الحركة سراح هؤلاء مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.

وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ ما يقارب 132 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
بلينكن: الولايات المتحدة تراجع رد حماس وسنبحثه مع إسرائيل
الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا ترتفع بفضل أرباح شركات الطاقة
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
غزة تحت النار
قطر: تسلمنا "رداً إيجابياً" من حماس على صفقة الأسرى

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مفاوضات إسرائيل و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس هامة عن الصفقة القادمة!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رقعة الحرب تتسع في جنوب لبنان.. وحركة أمل تنعى 3 من مقاتليها