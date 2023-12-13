المتحدث باسم الخارجية الألمانية: نخطط لتقديم مساعدات إضافية لسكان غزة

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاربعاء، إن الحكومة الألمانية ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإضافية لدعم سكان غزة المدنيين داخل القطاع وخارجه مضيفا أن عدة وزارات ستعمل معا على ذلك.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري “يشمل هذا عدة رحلات إغاثة جوية ستنفذ قبل عيد الميلاد” مضيفا أنه من المقرر مغادرة طائرة تشغلها القوات الجوية الألمانية إلى مصر يوم السبت المقبل.

والهدف هو توفير حضانات وأجهزة تنفس للمستشفيات التي تعالج الأطفال الرضع في غزة. وفي الاسبوع المقبل، ستحمل المزيد من طائرات الإغاثة الخيام والمساعدات الأخرى للناس الذين فقدوا منازلهم في غزة.