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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات الأميركية خط إيران “الأحمر”

منذ 8 ساعات
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ، موضحا أن المحادثات التي تجري في فيينا ستستأنف غدا الثلاثاء.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي إن مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط إيران الأحمر في المحادثات، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات النووية في فيينا.

من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، الاثنين، إنه سيعود قريبا إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد الجولة التالية من المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مصرا على أن إحياءه ما زال ممكنا فيما اشترطت طهران رفع العقوبات الأميركية لتقدم أي محادثات في فيينا.

وأعادت الولايات المتحدة يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مما يسمح بالتعاون النووي الدولي معها في مشروعات مصممة لتجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة على الرغم من أن مسؤولا بارزا بالخارجية الأميركية قال إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق.

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