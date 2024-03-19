المتحدث باسم الخارجية القطرية: أي عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي لفظائع غير مسبوقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء 19 آذار/مارس الجاري، إن شن إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى دمار كبير و”فظائع” غير مسبوقة في الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن قطر يحدوها تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر الأنصاري أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات لكننا متفائلون بشأن ذلك.

وبحسب الأنصاري فإن محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار. كما لفت إلى ضرورة تحميل الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحفية والطبية. وقال “لا تفسير للاعتداء على الصحفيين بمجمع الشفاء إلا بأنه محاولة للتغطية على الجرائم”.

كما أضاف الأنصاري “نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة” ، وأشار إلى أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة، وقال “المفاوضات جارية ونحن متفائلون بحذر والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل”، وأضاف “اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس”

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.