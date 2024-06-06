المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس تدرس مقترح وقف إطلاق النار

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تسلم بعد ردها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار، وما زالت تدرسه، وإن جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين ما زالت مستمرة.

وقال مصدران أمنيان مصريان في وقت سابق إن المحادثات التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في حرب غزة مستمرة لكن لا بوادر على تحقيق انفراجة.

وبدأت المحادثات أمس الأربعاء حين اجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بمسؤولين كبار من قطر ومصر في الدوحة لمناقشة المقترح الذي أيده الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا الأسبوع الماضي. ووصف بايدن الخطة ذات المراحل الثلاث بأنها مبادرة إسرائيلية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.