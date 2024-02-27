المتحدث باسم الخارجية القطرية: نرفض التعليق على تصريحات بايدن حول وقف القتال في غزة

رفضت قطر التعليق على تصريحات بايدن حول وقف القتال في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إن قطر لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسبوع المقبل على وقف إطلاق النار.

وذكر ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي أنه لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار أو الرهائن، لكن قطر “تضغط بقوة” من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.

وأضاف أن قطر متفائلة بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بغزة.

وفي السياق، كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة.

وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، الثلاثاء، أن هناك تفاؤل في ظل استمرار الحديث بين الأطراف، لكن لا تطور خاصا يمكن الإعلان عنه في هذه اللحظة.