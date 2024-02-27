الثلاثاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 27 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نرفض التعليق على تصريحات بايدن حول وقف القتال في غزة

منذ 46 دقيقة
A A A
طباعة المقال

رفضت قطر التعليق على تصريحات بايدن حول وقف القتال في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إن قطر لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسبوع المقبل على وقف إطلاق النار.

وذكر ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي أنه لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار أو الرهائن، لكن قطر “تضغط بقوة” من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.

وأضاف أن قطر متفائلة بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بغزة.

وفي السياق، كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة.

وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، الثلاثاء، أن هناك تفاؤل في ظل استمرار الحديث بين الأطراف، لكن لا تطور خاصا يمكن الإعلان عنه في هذه اللحظة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملك الأردن عبدالله الثاني
غزة تحت النار
الملك الأردني: ينبغي مضاعفة المساعدات لغزة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية
ماليزيا تتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات في يونيو
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أرسلت 6700 حاوية تحمل ذخائر إلى روسيا

الأكثر قراءة

مستوطنة كريات شمونة
رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
غارة إسرائيلية على بعلبك
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟