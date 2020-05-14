المتحدث باسم الكرملين يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

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كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن طبيعة إصابته بفيروس كورونا ، وقال أنه أصيب بالتهاب رئوي مزدوج بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع صحيفة |”كوميرسانت” اليومية إنه لم يكن يعاني في البداية سوى من حمى بسيطة وكان يخضع للعلاج في المنزل.

وأشار إلى أنه تم نقله إلى المستشفى بعد إجراء أشعة مقطعية تظهر أن كلتي رئتيه متأثرتان بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد.

وقال بيسكوف (52 عاما) الاثنين إنه أصيب بالفيروس لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن كيفية إصابته بالمرض.

وهو رابع مسؤول روسي كبير تثبت النتائج إصابته بالفيروس. أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أنه أصيب بالعدوى في 30 نيسان.

وفي الأيام التالية أتت نتائج اختبار وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، إيجابية.

ولم يتضح متى التقى هؤلاء المسؤولون آخر مرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قلص من ظهوره العلني وعقد معظم اجتماعاته عبر الإنترنت.

تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات ، مع أكثر من 242000 حالة ، بما في ذلك 2212 حالة وفاة.