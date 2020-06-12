المتهم بقتل جورج فلويد قد يخرج من الخدمة بـ1.5مليون دولار

تنديدات محلية ودولية وحملات مناهضة للعنصرية في كل مكان واتهام بالقتل من الدرجة الثانية، إلا أن كل هذا قد لا يمنع المتهم بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد من الحصول على مليون ونصف مليون دولار في حال تقاعده من الخدمة في سلك الشرطة.

وقد يحصل الشرطي السابق دريك تشوفين المتهم بقتل فلويد على مليون ونصف مليون دولار على هيئة معاشات تقليدية خلال سنوات تقاعده، حتى لو أدين بمقتل فلويد، بحسب شبكة “سي أن أن” الإخبارية.

وفصل تشوفين (44 عاما) من الخدمة بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثانية، إلا أنه ما يزال قادرا على الحصول على المال، حيث أن ولاية مينيسوتا -على عكس ولايات أخرى- لا تسمح بمصادرة معاشات التقاعد للموظفين المدانين بجرائم جنائية تتعلق بعملهم.

وأكدت جمعية تقاعد الموظفين العموميين في مينيسوتا أن تشوفين الذي عمل في الشرطة منذ عام 2001، سيظل مؤهلا لطلب معاشه الممول جزئيا من دافعي الضرائب الأميركيين.

لكن، لم تبين الجمعية مقدار المبلغ الذي سيحصل عليه تشوفين عند بلوغه سن الخمسين وتقدمه للحصول على المعاش.

ويستطيع الموظفون الذين فصلوا من العمل لسبب ما أو استقالوا بأنفسهم أن يحصلوا على مستحقات مالية في المستقبل، ما لم يختاروا استرداد الأموال التي دفعوها أثناء فترة عملهم.

وقالت متحدثة باسم الجمعية لـ “سي أن أن”، إنه ليس لدى المجلس صلاحية زيادة أو تخفيض أو رفض أو إلغاء المستحقات والمزايا المالية، مضيفة أن “أي تغييرات للقانون الحالي يجب أن تتم من خلال العملية التشريعية”.

وسيكون بمقدور تشوفين الحصول على مستحقات مالية بحوالي 50 ألف دولار في العام، إذا اختار البدء في استلام المستحقات عند سن الـ 55، بحسب محلل شبكة “سي أن أن” الذي اطلع على بيانات كشوف المرتبات لعام 2019 الخاصة بتشوفين، وتفاصيل عقد عمله، وإرشادات خطة المعاشات التقاعدية، وجداول مرتبات إدارة شرطة مدينة مينيابوليس.

وبحسب المعلومات، فإن تشوفين قد يحصل على مبلغ مليون ونصف مليون دولار على 30 سنة قضاها في الشرطة، وقد يكون المبلغ أعلى إذا ما تلقى مبالغ كبيرة مقابل العمل الإضافي في السنوات الماضية.