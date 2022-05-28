المجاعة لا تأتي بمفردها.. زيلينسكي يحذر من “كارثة محتملة” للأمن الغذائي العالمي

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من “كارثة” محتملة للأمن الغذائي العالمي، نتيجة استمرار موسكو بإغلاق طرق التصدير الرئيسية للبلاد عبر البحر الأسود وبحر آزوف.

وأشار زيلينسكي إلى أ ن ما يقرب من نصف إنتاج بلاده من الحبوب لا يمكن تصديره بسبب الإجراءات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، وهو يتحدث أمام مركز أبحاث إندونيسي للسياسة الخارجية، عبر الإنترنت، يوم الجمعة: “تم تخزين 22 مليون طن من الحبوب في صوامع اليوم، ولا يمكننا توريدها إلى الأسواق الدولية حيث تكون هناك حاجة إليها في هذا الوقت بالذات”.

وتابع الرئيس الأوكراني أن تقدير الأمم المتحدة بأن المجاعة قد تؤثر على 50 مليون شخص إضافي هذا العام كان تقديرا “متحفظا”، مما يعني أن عدد المتضررين سيكون أكبر.

وذكر: “المجاعة لا تأتي بمفردها، إنها دائمًا مصحوبة بفوضى سياسية تؤدي إلى تفاقم الوضع، وتدمر حياة الناس، وتخلق ظروفًا غير آمنة للناس العاديين”.

وقال:”في يوليو/ تموز، عندما تستنفد العديد من الدول مخزونها من محصول العام الماضي ، سيصبح من الواضح أن الكارثة قادمة بالفعل”.