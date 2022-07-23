السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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المجر: أوربان تدعو إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي

منذ 19 ثانية
دول أوروبا تواصل فرض عقوبات على روسيا

دول أوروبا تواصل فرض عقوبات على روسيا

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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الواقع في 22 تموز 2022 إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا لأن العقوبات الموقعة على موسكو لم تنجح.

وأضاف أوربان في كلمة ألقاها في رومانيا “أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد بدلا من كسب الحرب”.

وأكد أوربان، وهو قومي أعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل نيسان، أن المجر ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وكان قد قال من قبل إن المجر غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، قائلا إن ذلك سيقوض اقتصاد بلاده.

وأضاف في كلمة ألقاها في رومانيا أن الاستراتيجية الغربية استندت إلى أربعة ركائز، وهي أن أوكرانيا يمكنها كسب الحرب ضد روسيا بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وأن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع استقرار قيادتها، وأن العقوبات ستضر روسيا أكثر من أوروبا، وأن العالم سيصطف لدعم أوروبا.

وأوضح أوربان أن هذه الاستراتيجية فشلت وأسعار الطاقة ارتفعت وأن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة الآن، مشيرا إلى أن الحكومات في أوروبا تنهار “مثل لعبة الدومينو”.

وقال أوربان لأنصاره “نحن نجلس في سيارة بها ثقب في جميع الإطارات الأربعة.. من الواضح تماما أنه لا يمكن الفوز بالحرب بهذه الطريقة”.

وتابع قائلا إن أوكرانيا لن تفوز بالحرب بهذه الطريقة “لأن الجيش الروسي يتمتع بأفضلية كبيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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