المجر تبحث مع روسيا في إمدادات الغاز وبناء مفاعل نووي

لفت وزير الخارجية المجري إلى أنه التقى نظيره الروسي “سيرغي لافروف” في نيويورك، حيث بحثا إمدادات الغاز وبناء مفاعل باكس النووي الذي تقوم روس أتوم الروسية بإنشائه.

وأوضح وزير الخارجية “بيتر سيارتو”، عبر مقطع فيديو على موقع فيسبوك بعد اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم يوم الاثنين لبحث التطورات الرئيسية في مشروع المحطة النووية.

وبدأت غازبروم الروسية الشهر الماضي زيادة إمدادات الغاز إلى المجر، إضافةً إلى الكميات المتفق عليها سابقًا بموجب اتفاق توريد طويل الأجل عبر خط أنابيب ترك ستريم. وتزوّد موسكو المجر بمعظم احتياجاتها من النفط والغاز.

وتنتقد المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشدة العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وترى أن الإجراءات فشلت في إضعاف موسكو بشكل ملموس، بينما قد تقود لتدمير الاقتصاد الأوروبي.

وقال سيارتو: “مصالحنا الوطنية تملي علينا مواصلة التعاون الموثوق والمحدد الأهداف مع روسيا، مع شركة غازبروم، لأنه بدون ذلك، لن تكون إمدادات الغاز الطبيعي للمجر آمنة”.