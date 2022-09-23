الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجر تبحث مع روسيا في إمدادات الغاز وبناء مفاعل نووي

منذ 18 ثانية
علم المجر

علم المجر

A A A
طباعة المقال

لفت وزير الخارجية المجري إلى أنه التقى نظيره الروسي “سيرغي لافروف” في نيويورك، حيث بحثا إمدادات الغاز وبناء مفاعل باكس النووي الذي تقوم روس أتوم الروسية بإنشائه.

وأوضح وزير الخارجية “بيتر سيارتو”، عبر مقطع فيديو على موقع فيسبوك بعد اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم يوم الاثنين لبحث التطورات الرئيسية في مشروع المحطة النووية.

وبدأت غازبروم الروسية الشهر الماضي زيادة إمدادات الغاز إلى المجر، إضافةً إلى الكميات المتفق عليها سابقًا بموجب اتفاق توريد طويل الأجل عبر خط أنابيب ترك ستريم. وتزوّد موسكو المجر بمعظم احتياجاتها من النفط والغاز.

وتنتقد المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشدة العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وترى أن الإجراءات فشلت في إضعاف موسكو بشكل ملموس، بينما قد تقود لتدمير الاقتصاد الأوروبي.

وقال سيارتو: “مصالحنا الوطنية تملي علينا مواصلة التعاون الموثوق والمحدد الأهداف مع روسيا، مع شركة غازبروم، لأنه بدون ذلك، لن تكون إمدادات الغاز الطبيعي للمجر آمنة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حاملة طائرات أميركية تصل الى بوسان
رسالة تحذير إلى كوريا الشمالية.. حاملة طائرات أميركية تصل كوريا الجنوبية
النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان
اجتماع مرتقَب لوزيرَي خارجية الصين وأميركا وسط تصاعد التوتر المتعلق بتايوان
أسعار النفط
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الركود

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
الرجل المتهم بمحاولة الخطف
فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح